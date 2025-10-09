Ciclismo un' altra giornata trionfale per la Toscana su pista

Siracusa, 9 ottobre 2025 – La Toscana ha concluso trionfalmente i Campionati Italiani Juniores sulla pista di Noto in Sicilia. Dopo i due ori ed i due argenti della prima e seconda giornata della rassegna tricolore, in quella finale c’è da raccontare prima la nuova medaglia d’argento dell’aretina di San Giovanni Valdarno Elisa Ferri della Zhiraf Pagliaccia nella prova dell’Omnium con quinto posto per Ginevra Di Girolamo nel giorno in cui quest’ultima ha festeggiato il diciottesimo compleanno. Splendido Emanuele Ferruzzi, uno degli artefici del successo dell’oro nel quartetto dell’inseguimento, che grazie al prezioso e determinante gioco di squadra del suo compagno di colori nella Pol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

