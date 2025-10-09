Ciclismo un' altra giornata trionfale per la Toscana su pista
Siracusa, 9 ottobre 2025 – La Toscana ha concluso trionfalmente i Campionati Italiani Juniores sulla pista di Noto in Sicilia. Dopo i due ori ed i due argenti della prima e seconda giornata della rassegna tricolore, in quella finale c’è da raccontare prima la nuova medaglia d’argento dell’aretina di San Giovanni Valdarno Elisa Ferri della Zhiraf Pagliaccia nella prova dell’Omnium con quinto posto per Ginevra Di Girolamo nel giorno in cui quest’ultima ha festeggiato il diciottesimo compleanno. Splendido Emanuele Ferruzzi, uno degli artefici del successo dell’oro nel quartetto dell’inseguimento, che grazie al prezioso e determinante gioco di squadra del suo compagno di colori nella Pol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ciclismo - altra
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
Ciclismo: altra gara annullata. Non si corre la seconda tappa del Tour de l’Ardèche per proteste in Francia
Mondiali di ciclismo 2025, Pogacar: "Domenica prossima sarà tutta un'altra storia"
Stasera ultima puntata di Bike33: è stato un piacere raccontarvi assieme a TV33 - La vostra tv in Trentino Alto Adige un'altra stagione esaltante per il movimento del ciclismo trentino, dedicata alla memoria di Sara Piffer e di Stefano Casagranda, che continuer - facebook.com Vai su Facebook
Un’altra fuga, un’altra lezione. @TamauPogi vola via a 75 chilometri dal traguardo e conquista anche il titolo europeo. @EvenepoelRemco ancora secondo. Ma che bravo Scaroni. #bicipro #Pogacar #Evenepoel #Scaroni #CampionatoEuropeo #Ciclismo #R - X Vai su X
Giornata nerissima per l'Italia! Elisa Longo Borghini in crisi, vince la Vollering su Niewiadoma e van der Breggen. 0 medaglie azzurre nel day 4 - Ci aspettavamo grandi cose tra la prova in linea Under 23 maschile e la prova in linea élite femminile. Lo riporta eurosport.it