Ciclismo donne elite La BePink piazza la doppietta in Friuli con Cagnazzo e Milesi

Con la doppietta alla Coppa città di San Daniele del Friuli, la BePink Imatra Bongioanni torna sul podio. La stoccata vincente è di Irene Cagnazzo, cuneese classe 2005, che in solitaria ha preceduto al traguardo la compagna di squadra Silvia Milesi. Un bel trionfo per la formazione monzese della categoria donne elite del manager Walter Zini. L'accoppiata Cagnazzo-Milesi ha dato scacco matto alle avversarie al termine di una gara dominata fin dalle battute iniziali. Evasa all'inizio del penultimo dei sei giri (comprensivi dello strappo del Castello di Rive D'Arcano) Cagnazzo è riuscita a fare il vuoto e a raggiungere un vantaggio tale da permetterle di non essere più raggiunta: "È stata una vittoria di squadra – ha detto –.

