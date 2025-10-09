Ciclismo donne elite La BePink piazza la doppietta in Friuli con Cagnazzo e Milesi
Con la doppietta alla Coppa città di San Daniele del Friuli, la BePink Imatra Bongioanni torna sul podio. La stoccata vincente è di Irene Cagnazzo, cuneese classe 2005, che in solitaria ha preceduto al traguardo la compagna di squadra Silvia Milesi. Un bel trionfo per la formazione monzese della categoria donne elite del manager Walter Zini. L’accoppiata Cagnazzo-Milesi ha dato scacco matto alle avversarie al termine di una gara dominata fin dalle battute iniziali. Evasa all’inizio del penultimo dei sei giri (comprensivi dello strappo del Castello di Rive D’Arcano) Cagnazzo è riuscita a fare il vuoto e a raggiungere un vantaggio tale da permetterle di non essere più raggiunta: "È stata una vittoria di squadra – ha detto –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ciclismo - donne
Ciclismo donne Under 23. La finale dello Scratch sorride alla Brianza . Sara Fiorin conquista l’argento europeo
Ciclismo donne esordienti. Trofeo Sbg, Bracco straccia le avversarie anche sotto il diluvio
Ciclismo donne esordienti. La campionessa Aurora Cerame doma il Boden
#Ciclismo, agli Europei donne Elisa #Longo #Borghini è soltanto decima. Quarto posto per #Simone #Gualdi negli Under23 tuttobiciweb - facebook.com Vai su Facebook
#sport #ciclismo #giovani #donne Giro Mediterraneo in Rosa 2025: il Vicesindaco della Città Metropolitana di #Napoli, Giuseppe Cirillo, premia la vincitrice della maglia bianca - leader della classifica dei giovani - l'australiana Lucinda Stewart. - X Vai su X
Ciclismo donne elite. La BePink piazza la doppietta in Friuli con Cagnazzo e Milesi - Con la doppietta alla Coppa città di San Daniele del Friuli, la BePink Imatra Bongioanni torna sul podio. Riporta sport.quotidiano.net
Ciclismo donne. La BePink in Spagna. Assalto alla Vuelta - La formazione femminile della BePink Bongioanni di Monza parteciperà alla Vuelta CV Feminas in Spagna. Da ilgiorno.it