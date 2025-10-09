Cibo territorio e cultura | indagini e tradizioni agroalimentari a confronto

Tempo di lettura: 2 minuti , potenzialità e sostenibilità è il tema di un convegno in programma dal 15 al 17 ottobre prossimi, presso la sede dell’Archivio di Stato di Caserta, promosso dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli e dal Dipartimento Studi Umanistici dell’Università di Salerno, congiuntamente all’Archivio di Stato di Caserta. Valorizzazione delle eccellenze alimentari e gastronomiche del territorio, ma non solo: per tre giorni, il cibo sarà al centro di riflessioni multidisciplinari che legheranno gli studi geografici, storici, economici, nutrizionali, chimici, linguistici, antropologici e archeologici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

