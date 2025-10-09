CIAR – Campedelli a Sanremo sulla Yaris Rally2 ufficiale
Toyota Gazoo Racing Italy affida la sua vettura nell’ultima gara tricolore al pilota romagnolo. Toyota Gazoo Racing Italy, il reparto corse ufficiale di Toyota Motor Italia, è pronta a schierare Simone Campedelli al volante della GR Yaris Rally2 in occasione del Rallye Sanremo, ultima prova del Campionato Italiano Assoluto Rally, in programma nel weekend del . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
