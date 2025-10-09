CIAR – Campedelli a Sanremo sulla Yaris Rally2 ufficiale

9 ott 2025

Toyota Gazoo Racing Italy affida la sua vettura nell’ultima gara tricolore al pilota romagnolo. Toyota Gazoo Racing Italy, il reparto corse ufficiale di Toyota Motor Italia, è pronta a schierare Simone Campedelli al volante della GR Yaris Rally2 in occasione del Rallye Sanremo, ultima prova del Campionato Italiano Assoluto Rally, in programma nel weekend del . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

