Ciak si gira | Elio Germano a Focene per le riprese di Noi un po’ meglio

Focene, 9 ottobre 2025 – Il premio David di Donatello Elio Germano è arrivato a Focene per girare alcune scene del nuovo film “ Noi un po’ meglio ”, la commedia corale prodotta da Lucky Red s.r.l. che racconta — con tono agrodolce — le vite intrecciate di un gruppo di quarantenni romani alle prese con sogni rimasti a metà, vecchie amicizie e nuove occasioni di rinascita. Tra i protagonisti anche l’attrice Maria Chiara Giannetta. Le riprese, ambientate in parte tra il litorale e la periferia romana, hanno trasformato per un giorno le strade di Focene in un set cinematografico a cielo aperto. Ieri, mercoledì 8 ottobre 2025, la Polizia Locale di Fiumicino ha infatti disposto una disciplina temporanea del traffico per consentire alla troupe di lavorare in sicurezza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

