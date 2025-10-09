Ci ricorderemo del 2025 come l' anno in cui le rinnovabili hanno superato il carbone
Nel primo semestre del 2025 le rinnovabili, guidate dal fotovoltaico, hanno superato il carbone nel mix elettrico globale. È la prima volta. Un record macchiato, però, dalle nuove previsioni di crescita al 2030. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: ricorderemo - anno
CIAO WILLY! ? Ehi Pordenone Fc ci vediamo mercoledì 15 ottobre alle ore 20 Anche quest’anno, insieme, ricorderemo il nostro caro amico Un appuntamento speciale, per non dimenticarlo mai? Ingresso libero con raccolta offerte da destinar - facebook.com Vai su Facebook
#PallonedOro a #Dembélé: tra qualche anno lo ricorderemo come quello dato a Sammer - X Vai su X