Choc a Gaeta uomo si masturba davanti ai passanti

Gaeta, 9 ottobre 2025 – La Polizia di Stato – Questura di Latina nel corso della mattinata di ieri, mercoledì 8 ottobre 2025, è intervenuta a Gaeta, nei pressi delle terrazze panoramiche di Monte Orlando, a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico per le Emergenze 112 relativa ad un uomo che, appoggiato in piedi alla portiera aperta della propria autovettura, si stava manifestamente masturbando, con i pantaloni abbassati e i genitali esposti, incurante delle persone in transito. All’arrivo della Volante l’uomo si era già allontanato, ma grazie alle indicazioni fornite dai presenti è stato rintracciato dai poliziotti del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it