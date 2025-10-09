Chivu Inter quanti dubbi in attacco per la Roma | spunta questa possibilità

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Arrivano aggiornamenti importanti su Marcus Thuram dall’allenamento odierno ad Appiano Gentile, dove l’ Inter ha lavorato senza i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante francese sta svolgendo terapie specifiche per smaltire il problema muscolare accusato nei giorni scorsi e sarà rivalutato nella prossima settimana. L’allenatore Cristian Chivu ha scelto di concedere un paio di giorni di riposo ai calciatori rimasti alla Pinetina, in attesa del rientro graduale dei Nazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com

