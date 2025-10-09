Chivu Inter il suo metodo raccontato da Tuttosport | niente bestemmie dai nerazzurri!

Inter News 24 Chivu Inter, niente bestemmie! L’ossessione dell’allenatore per la formazione della squadra raccontata da Tuttosport. Dopo la vittoria dell’ Inter contro la Cremonese, Federico Dimarco ha parlato in conferenza stampa del metodo di lavoro di Cristian Chivu, in particolare riguardo alla comunicazione della formazione. Come riportato da Tuttosport, Chivu comunica l’undici titolare solo durante la riunione tattica, tre ore prima della partita, per responsabilizzare i giocatori e mantenerli sempre concentrati: «Ogni allenatore ha la sua fissazione. Quella di Chivu è la formazione. E non in nome di una pretattica, ma perché «nessuno deve sentirsi già sicuro e tutti devono farsi trovare pronti». 🔗 Leggi su Internews24.com

