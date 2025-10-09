Chivu fa ricca la Juventus il colpo è imminente | ok di Marotta
Mentre gran parte della rosa è impegnata con le rispettive nazionali, Cristian Chivu non distoglie lo sguardo dai prossimi colpi di mercato ad Appiano- La sosta per le Nazionali, per molti allenatori, è un momento di pausa. Per Cristian Chivu, invece, è un’opportunità preziosa. Con gran parte della rosa impegnata in giro per il mondo, il tecnico rumeno potrà lavorare con chi è rimasto ad Appiano Gentile, ma anche dedicare tempo alla programmazione con la dirigenza. L’ Inter è infatti chiamata a una serie di scelte strategiche che potrebbero ridisegnare la rosa in vista del 2026, a cominciare dal reparto difensivo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: chivu - ricca
Bonny superstar, poker dell'Inter alla Cremonese: Chivu vola in testa In attesa delle sfide di domani, i nerazzurri al comando della classifica. In gol anche Dimarco, Lautaro e Barella Un gol e tre assist: la luce a San Siro la accende Ange Bonny, 22 anni tra qua - facebook.com Vai su Facebook
#Collovati: "#Inter, punto interrogativo sul valore di #Chivu. E sul mercato servivano rinforzi in difesa" - X Vai su X
Marotta regala soldi alla Juventus | Ecco il prossimo rinforzo di Chivu: operazione anticipata - L’Inter si sta muovendo prima del tempo per portare un rinforzo tanto richiesto da Cristian Chivu. Come scrive interdipendenza.net
Chivu prima di Juve-Inter: "Lavoriamo sodo, solo così si cresce". Rivivi la diretta - Non va messo al muro al primo errore" Chivu: "Sono strafelice dei giocatori che ho a disposizione. Da corrieredellosport.it