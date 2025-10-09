Chivu fa ricca la Juventus il colpo è imminente | ok di Marotta

Mentre gran parte della rosa è impegnata con le rispettive nazionali, Cristian Chivu non distoglie lo sguardo dai prossimi colpi di mercato ad Appiano- La sosta per le Nazionali, per molti allenatori, è un momento di pausa. Per Cristian Chivu, invece, è un’opportunità preziosa. Con gran parte della rosa impegnata in giro per il mondo, il tecnico rumeno potrà lavorare con chi è rimasto ad Appiano Gentile, ma anche dedicare tempo alla programmazione con la dirigenza. L’ Inter è infatti chiamata a una serie di scelte strategiche che potrebbero ridisegnare la rosa in vista del 2026, a cominciare dal reparto difensivo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

