Chiusure notturne in autostrada fra Pescara Nord e Chieti
Chiusure notturne anche nel fine settimana sulla A14 Bologna-Taranto, in Abruzzo: per consentire lavori di manutenzione delle gallerie Cappelle e Villanova, Autostrade per l'Italia fa sapere che il tratto compreso tra Pescara Nord e Chieti resterà chiuso dalle 23 di sabato alle 5 di domenica 12. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
