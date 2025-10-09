Chiusura storica per il Caffè Greco di Roma | il piccolo museo del centro torna ai proprietari
Dopo anni di contenziosi legali, il celebre Caffè Greco di Roma ha chiuso i battenti ed è stato riconsegnato al suo proprietario, l’ Ospedale Israelitico, istituto legato alla comunità ebraica e convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Lo sfratto, eseguito mercoledì 8 ottobre con l’intervento dei carabinieri per cambiare la serratura, segna la fine di un capitolo lungo otto anni tra il gestore Carlo Pellegrini e la proprietà. Fondato nel 1760 in via dei Condotti, strada simbolo della moda e del lusso a Roma, il Caffè Greco è uno dei bar più antichi d’Italia, spesso paragonato al Florian di Venezia. 🔗 Leggi su Funweek.it
Sigilli al Caffè Greco, chiude a Roma lo storico locale - Dopo un lungo braccio di ferro legale sono stati messi si sigilli al locale storico di via Condotti e le chiavi sono state date alla proprietà, ovvero l'ospedale Israelitico. Come scrive ansa.it