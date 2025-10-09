Chiuso per una pinza rotta all' Ingrassia sospesi gli esami nel reparto dedicato alle donne non operabili
Chiuso per una pinza rotta. Nel frattempo donne in attesa di una diagnosi di cancro, di rimuovere polipi e fibromi o di valutare cause di infertilità restano in fila o vengono dirottate verso altri ospedali. C'è la ragazza affetta dalla sindrome di Kabuki, una rarissima malattia genetica che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: chiuso - pinza
