Mancano pochi giorni. Lunedì 13 rischia di scalzare nel calendario degli scongiuri il venerdì 17. Quel giorno scatteranno i lavori sul ponte sul Po di Volano, 80 metri che collegano Codigoro a Comacchio. Un brutto giorno per i titolari degli stabilimenti balneari di Volano e ancora più brutta sarà la data di fine lavori. Le auto torneranno a passare solo a giugno nel pieno della stagione estiva. Addio ai turisti – non sono pochi – del 25 aprile, Pasqua e Primo Maggio. Una stangata su un settore attraversato da luci e ombre. "Preoccupa, e non poco, l’eventuale dilazione per la consegna del nuovo ponte sul Volano – dice Gianfranco Vitali, presidente della delegazione Confcommercio a Comacchio –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiude il ponte sul Volano: "A Pasqua stop al cantiere". La stagione rischia grosso