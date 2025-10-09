Chiude dopo 70 anni nel centro di Milano lo storico ristorante vegetariano La Vecchia Latteria | cosa è successo
La Vecchia Latteria, storico ristorante vegetariano di Milano, chiude i battenti dopo 70 anni di attività. Lo ha comunicato la proprietaria Francesca Notari con un lungo e commosso post su Instagram. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: chiude - dopo
Il Bar Berto chiude dopo 76 anni: “Si spegne un pezzo di Fano”
Zibido, la Zaf chiude dopo 70 anni di lavoro. Presidio in Regione: “Serve un piano”
Chiude dopo 43 anni la bottega di Strettoia. “Siamo arrivati al termine di una bellissima storia”
Dopo il passo falso di agosto, settembre chiude con una crescita complessiva a doppia cifra (+11,13%) e 30.658 veicoli messi in strada. - facebook.com Vai su Facebook
Chiude dopo 70 anni la storica latteria del centro di Milano dove si servivano solo piatti vegetariani per approfondire leggi l'articolo qui: - X Vai su X
Chiude dopo 70 anni nel centro di Milano lo storico ristorante vegetariano La Vecchia Latteria: cosa è successo - La Vecchia Latteria, storico ristorante vegetariano di Milano, chiude i battenti dopo 70 anni di attività. Lo riporta fanpage.it
Chiude dopo 70 anni la storica latteria del centro di Milano dove si servivano solo piatti vegetariani - A due passi dal Duomo di Milano, la Vecchia Latteria è stata uno dei primi locali in città a servire solo piatti vegetariani. Segnala milanotoday.it