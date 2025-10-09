Chiude Burger King alla Stazione Centrale lavoratori in rivolta | Alcuni di noi lavorano qui da 30 anni
Sta per chiudere il Burger King della stazione centrale di Napoli, insieme al bar e agli altri punti di ristorazione con vista su piazza Garibaldi. Domenica prossima, 12 ottobre, sarà l’ultimo giorno di lavoro per 28 dipendenti, avvisati appena lunedì scorso dalla società Cigar 1 srl, che da sei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Pozzuoli, Capitan Burger chiude i battenti
Settembre si chiude così: con una cena che non lascia dubbi. Smash Burger 100% manzo Alette gluten free Cheesecake homemade Stasera ci vediamo da Cuppi’s, aperti dalle 18:30 alle 22:30 (chiusi il lunedì). Chi porta l’appetito? cuppis smashbur - facebook.com Vai su Facebook
Chiude il Bar Centrale della Stazione: il presidio contro i 68 licenziamenti - Per oltre 40 anni il Bar Centrale è stata una presenza fissa nella principale stazione di Milano, assieme al Gran Bar e poi al Burger King. Lo riporta rainews.it