Chiude Burger King alla Stazione Centrale lavoratori in rivolta | Alcuni di noi lavorano qui da 30 anni

Napolitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta per chiudere il Burger King della stazione centrale di Napoli, insieme al bar e agli altri punti di ristorazione con vista su piazza Garibaldi. Domenica prossima, 12 ottobre, sarà l’ultimo giorno di lavoro per 28 dipendenti, avvisati appena lunedì scorso dalla società Cigar 1 srl, che da sei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

