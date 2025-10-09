Chili di droga in via Emilia Ovest cinque arresti dei carabinieri
Modena, 9 ottobre 2025 – Cinque arresti dei carabinieri in via Emilia Ovest per droga a seguito del controllo da parte dei carabinieri di una vettura che stava circolando. Si tratta di tre uomini e due donne, tutti di origine nigeriana, con età fra i 29 ed i 47 anni. A renderlo noto in una nota è la procura di Modena, ricostruendo l’attività dei militari dell’Arma scattata a seguito di un controllo ad un veicolo avvenuto in via Emilia Ovest. La vettura, con a bordo una 29enne ed un 36enne, trasportava infatti all’interno di borse per il delivery, quasi nove chili di stupefacenti. C’erano 487 ovuli di eroina, elenca la procura, 78 e 3 scaglie di cocaina e 4 pietre di metanfetamina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: chili - droga
Droga Capitale, da Roma con oltre 70 chili di hashish pronti a fruttare mezzo milione di euro: 4 arresti
Sequestro di droga a Milano, scoperto a Cologno Monzese un laboratorio clandestino: 6 chili di cocaina ed eroina
Cologno Monzese, entra ed esce da un appartamento con dei sacchetti: in casa c’erano 6 chili di droga
TVA Sicilia. . Catania, il fiuto del cane “Maui” incastra due pusher: sequestrati oltre 4 chili di droga - facebook.com Vai su Facebook
Sequestrati anche 2.677 chili di droga e 16 automobili - X Vai su X
Sequestrati 70 chili di droga a Reggio Emilia, tre arresti - L'operazione è stata messa a segno nel pomeriggio di mercoledì scorso dalle squadre mobili delle questure di ... Secondo rainews.it
Droga dall'Emilia alle Marche, sequestrati 20 chili di hashish in A14: auto fermata a Marotta, arrestato un 28enne di Porto San Giorgio - Il suo compito era quello di portare la droga dall'Emilia Romagna alle basse Marche. Come scrive corriereadriatico.it