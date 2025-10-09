chili di droga in via emilia ovest cinque arresti dei carabinieri

Modena, 9 ottobre 2025 – Cinque arresti dei carabinieri in via Emilia Ovest per droga a seguito del controllo da parte dei carabinieri di una vettura che stava circolando. Si tratta di tre uomini e due donne, tutti di origine nigeriana, con età fra i 29 ed i 47 anni. A renderlo noto in una nota è la procura di Modena, ricostruendo l’attività dei militari dell’Arma scattata a seguito di un controllo ad un veicolo avvenuto in via Emilia Ovest. La vettura, con a bordo una 29enne ed un 36enne, trasportava infatti all’interno di borse per il delivery, quasi nove chili di stupefacenti. C’erano 487 ovuli di eroina, elenca la procura, 78 e 3 scaglie di cocaina e 4 pietre di metanfetamina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

