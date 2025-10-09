Chiede di andare in bagno | denuto tenta di evadere durante la sosta in autogrill

Cremona – Chiede di fermarsi per andare in bagno in autogrill, ma invece di tornare a bordo del mezzo della polizia penitenziaria tenta la fuga. È accaduto nei giorni scorsi in un autogrill vicino a Verona. Il protagonista della fuga, bloccata subito dagli agenti che lo avevano in custodia, è un detenuto di origine magrebina, associato alla casa circondariale di Cremona. L’uomo, che sta scontando una condanna per reati contro il patrimonio, era stato condotto nel Tribunale di Trieste per una testimonianza, durante il viaggio di ritorno ha chiesto di potersi recare in bagno, dunque la sosta forzata ad un autogrill. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiede di andare in bagno: denuto tenta di evadere durante la sosta in autogrill

In questa notizia si parla di: chiede - andare

Madonna chiede al papa di andare a Gaza (FOTO)

Italia-Israele, sindaco di udine chiede rinvio: "A Gaza un dramma", Gattuso: "Sono un uomo di pace ma dobbiamo andare ai mondiali”

Stellantis chiede agli operai italiani di andare a lavorare in Serbia

A Gaza l’unico genocidio dove sono nati 100mila bambini, dove Israele prima di attaccare chiede ai civili di andare via… - X Vai su X

... In MONOGAMIA (Fazi Editore), Sue Miller ci racconta la storia di Graham e Annie, sposati da quasi trent’anni. Quando Graham muore improvvisamente, Annie è perduta. Che senso ha andare avanti, si chiede, senza di l - facebook.com Vai su Facebook

«Devo andare in bagno», poi evade dalla finestra del tribunale di Trento. Detenuto svanito nel nulla: è accusato di stupro - Alto un metro e ottanta, al momento della fuga, il 30enne indossava una camicia bianca con una bandiera tricolore sul lato sinistro, jeans chiari e scarpe da ginnastica ... Lo riporta msn.com

Vuole entrare al pronto soccorso per andare in bagno e si scaglia contro gli infermieri: arrestata - E' in attesa del giudizio di merito la donna che nei giorni scorsi aveva aggredito un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale di Terni. Secondo msn.com