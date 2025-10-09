Chiamati per evitare il sangue | nella gestione degli affari della Curva Nord interista spuntano le figure dei mediatori vicini ai clan
Le curve di Inter e Milan, ormai si è capito, sono un gran bell’affare. Affare criminale, perché in altro modo non sarebbe declinabile il termine. Ma se la torta milionaria per anni e con l’occulta presenza delle cosche di Platì, in Curva Sud è stata gestita in modo monarchico con Luca Lucci a comandare su tutto e tutti, silenziando liti e malumori, non si può dire altrettanto dell’altra metà del cielo ultras di Milano. La storia recente della Curva Nord interista sembra quasi un plot shakespeariano animato da rancori e vendette, da tradimenti e morti ammazzati. Due, al momento. Ma forse il romanzo non è ancora concluso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: chiamati - evitare
L'Opuntia senza spine è un tipo di cactus appartenente alla famiglia delle Cactaceae, caratterizzato da steli piatti e carnosi, chiamati cladodi, che possono crescere abbastanza grandi. Queste piante sono originarie delle regioni aride delle Americhe e sono no - facebook.com Vai su Facebook
#Recuperocrediti TARI e IMU 2020: chiamate e sms di sollecito sino al 15 novembre. Controlli e solleciti ai #contribuenti non in regola, per evitare disposizioni di legge di fine anno: saranno contattati da Callmia Srl per conto del Comune di #Cagliari - X Vai su X