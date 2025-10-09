Francesca Senette per anni è stata il volto di punta del TG4, avendo condotto il telegiornale di Rete 4 tra il 2002 e il 2008. A supportarla in ogni avventura professionale e a fare il tifo per lei è sempre stata la sua famiglia, alla quale legatissima, a cominciare dal marito Marcello Forti. “ Marcello, avendo sempre avuto molta fiducia e stimandomi professionalmente, mi ha sempre detto: ‘Guarda che tu vali per quello che sei, non per l’etichetta che hai’. Quindi ha fatto un lavoro importante per ridarmi carica “, aveva confidato la giornalista in un’intervista a L’Ora Solare. Fu lui, in un periodo delicato della sua carriera giornalistica, ad aiutarla a ritrovare gli stimoli necessari per proseguire il proprio percorso professionale senza farsi abbattere dagli ostacoli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono il ricco e bel marito (e i loro figli) di Francesca Senette: Marcello Forti, Alice e Tommaso