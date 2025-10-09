Chi sono i figli belli e ricchi di Oscar Farinetti? Nicola Francesco e il rampollo Andrea e cosa fanno nella vita

Oscar Farinetti è sposato dal 1978 con Graziella Defilè, i due hanno avuto anche tre figli: Nicola, Francesco e Andrea. Francesco, che si occupa di Green Pea, Nicola, direttore di Eataly, e Andrea, che ha il compito di dirigere varie aziende agricole della famiglia. Oscar e Graziella vivono a Novello, in provincia di Cuneo, dal 1978. A volte ci sono state alcune dichiarazioni che lo stesso Oscar ha fatto riguardo alla moglie. Ha sempre detto che senza di lei non avrebbe fatto niente. L’ha conosciuta quando lei aveva 19 anni e vendeva latte alla fiera del tartufo di Alba. Oscar Farinetti è un imprenditore italiano ed è conosciuto per aver fondato Eataly, un’azienda che si occupa di esportazione di prodotti gastronomici italiani in ogni parte del mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli belli e ricchi di Oscar Farinetti? Nicola, Francesco e il rampollo Andrea (e cosa fanno nella vita)

