Mentre l'attenzione di Rino Gattuso è ancora focalizzata sul complicato obiettivo di riportare finalmente la nazionale azzurra alla fase finale di un campionato mondiale, cosa che non accade ormai dal lontano 2014, altri due suoi connazionali sono invece già certi di prendere parte alla massima competizione calcistica in qualità di commissari tecnici: si tratta di Carlo Ancelotti, tecnico della Seleçao, e Fabio Cannavaro, che siederà invece sulla panchina dell'Uzbekistan. Secondo alcuni dati circolati in rete nelle scorse ore, entrambi figurano nella Top 10 dei commissari tecnici più pagati al mondo, anche se l'ex capitano del Parma è intervenuto per smentire le cifre a suo dire troppo generose riportate su vari portali online. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi sono i commissari tecnici più pagati al mondo: due italiani nella Top 10, ma c'è il giallo del 4° posto