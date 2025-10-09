‘Chi si vuole suicidare si suicida’ | le durissime parole della madre di Emanuele Ragnedda
Nicolina Giagheddu: ‘Mio figlio avrebbe dovuto assumersi le sue responsabilità’. «Ha tentato il suicidio? Quando uno non ci riesce, vuol dire che non ci ha provato bene. Chi si vuole suicidare, si suicida». Le parole, dure e definitive, sono di Nicolina Giagheddu, madre di Emanuele Ragnedda, l’imprenditore 41enne di Arzachena che ha confessato l’omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni uccisa la notte dell’11 settembre scorso nella tenuta di famiglia. La donna ha parlato ai cronisti nel porticciolo di Cannigione, dove i carabinieri del Ris di Cagliari hanno condotto nuovi accertamenti sullo yacht “ Nikitai ”, appartenente alla famiglia Ragnedda. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
