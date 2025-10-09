Che siano le strade del Ruanda, al Mondiale di fine settembre, quelle francesi per l’Europeo di domenica scorsa o i saliscendi della Tre Valli Varesine, per Tadej Pogacar non fa differenza: cambiano le location, non i risultati del “Cannibale“ sloveno. Anche se a lui questo soprannome piace poco, ormai per numero e peso di vittorie, e per la capacità di trionfare sia in gare di un giorno che nei Grandi Giri, l’unico paragone possibile nel ciclismo moderno è con il belga Eddy Merckx, il “Cannibale“ originale. A proposito di numeri, ne basta un altro per comprendere lo strapotere del Campione del Mondo: nelle ultime tre competizioni alle quali ha partecipato, dall’estrema umidità delle strade africane alle fresche colline lombarde, al suo cospetto 300 avversari hanno dovuto gettare la spugna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Chi può battere Tadej?. Da Evenepoel a Pidcock tutti in cerca del miracolo: "Ma io corro per vincere"