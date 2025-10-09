Chi potrebbero essere gli eredi del meteorologo Paolo Sottocorona?
La scomparsa improvvisa di Paolo Sottocorona, il noto meteorologo di La7, ha lasciato un vuoto nel mondo della meteorologia italiana e tra il pubblico che lo seguiva quotidianamente. Sottocorona, nato a Firenze il 17 dicembre 1947, era un uomo di rigore e sobrietà, che aveva saputo rendere le previsioni del tempo un piccolo rito quotidiano, dove la scienza si incontrava con la calma e il buon senso. Aveva costruito una carriera lunga e rispettata, iniziata nell’Aeronautica Militare, con esperienze significative come la partecipazione alla V spedizione italiana in Antartide, fino alla televisione. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv
In questa notizia si parla di: potrebbero - essere
GTA 6, le previsioni di vendita potrebbero essere irrealistiche, secondo un analista
Anime amati che oggi non potrebbero essere realizzati
Rinnovo contratti PA, Zangrillo: “20 miliardi stanziati, ma i sindacati non firmano. Se non utilizziamo questi fondi, potrebbero essere destinati ad altri scopi”
Sono capitato per caso su questa pagina. Ho chiesto di rimuovere i miei riferimenti settimane fa senza ottenere nulla. Se avete contatti con gli altri "esperti", la fate notare? Nella pagina Privacy ci sono nome e cognome del titolare, ma potrebbero essere falsi. - X Vai su X
Le confezioni degli smartphone potrebbero essere sempre più vuote. Dopo i caricabatterie, potrebbe essere il turno dei cavi USB. Una scelta sensata o rischiosa? - facebook.com Vai su Facebook