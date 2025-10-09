La scomparsa improvvisa di Paolo Sottocorona, il noto meteorologo di La7, ha lasciato un vuoto nel mondo della meteorologia italiana e tra il pubblico che lo seguiva quotidianamente. Sottocorona, nato a Firenze il 17 dicembre 1947, era un uomo di rigore e sobrietà, che aveva saputo rendere le previsioni del tempo un piccolo rito quotidiano, dove la scienza si incontrava con la calma e il buon senso. Aveva costruito una carriera lunga e rispettata, iniziata nell’Aeronautica Militare, con esperienze significative come la partecipazione alla V spedizione italiana in Antartide, fino alla televisione. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

Chi potrebbero essere gli eredi del meteorologo Paolo Sottocorona?