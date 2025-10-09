Chi l’ha visto? di cosa si è parlato ieri sera | la svolta possibile nel caso Liliana Resinovich in alcuni video

Dilei.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi misteri e svolte importanti in diversi casi: Chi l’ha visto? è tornato ancora a raccontare scomparse e delitti irrisolti, nel tentativo di portare a galla la verità. Al timone del programma Federica Sciarelli che, anche in questa puntata, ha mostrato tutto il suo coraggio, nella volontà di risolvere i casi, ma anche grande empatia per le vittime e soprattutto per i loro parenti. Al centro della puntata la vicenda di Liliana Resinovich, la donna scomparsa nel dicembre del 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio. Ospite in collegamento da Trieste il fratello Sergio, fu proprio lui il primo a chiamare Chi l’ha visto? e ormai da diversi anni lotta per scoprire la verità. 🔗 Leggi su Dilei.it

chi l8217ha visto di cosa si 232 parlato ieri sera la svolta possibile nel caso liliana resinovich in alcuni video

© Dilei.it - Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: la svolta possibile nel caso Liliana Resinovich in alcuni video

In questa notizia si parla di: visto - cosa

Diletta Leotta a cena con la Canalis, avete visto cosa indossa? Il prezzo è da urlo!

“Distrugge tutto”. Temptation Island, choc al villaggio: fidanzato perde la testa, cosa aveva visto

La moglie di Andy Byron dopo averlo visto con Kristin Cabot: come ha reagito e cosa accadrebbe in caso di divorzio

Cerca Video su questo argomento: L8217ha Visto Cosa 232