Chi l’ha visto? di cosa si è parlato ieri sera | la svolta possibile nel caso Liliana Resinovich in alcuni video
Nuovi misteri e svolte importanti in diversi casi: Chi l’ha visto? è tornato ancora a raccontare scomparse e delitti irrisolti, nel tentativo di portare a galla la verità. Al timone del programma Federica Sciarelli che, anche in questa puntata, ha mostrato tutto il suo coraggio, nella volontà di risolvere i casi, ma anche grande empatia per le vittime e soprattutto per i loro parenti. Al centro della puntata la vicenda di Liliana Resinovich, la donna scomparsa nel dicembre del 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio. Ospite in collegamento da Trieste il fratello Sergio, fu proprio lui il primo a chiamare Chi l’ha visto? e ormai da diversi anni lotta per scoprire la verità. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: visto - cosa
Diletta Leotta a cena con la Canalis, avete visto cosa indossa? Il prezzo è da urlo!
“Distrugge tutto”. Temptation Island, choc al villaggio: fidanzato perde la testa, cosa aveva visto
La moglie di Andy Byron dopo averlo visto con Kristin Cabot: come ha reagito e cosa accadrebbe in caso di divorzio
Nella prossima puntata di "Chi l'ha visto?" Liliana Resinovich: Cosa cercano gli inquirenti nella GoPro del marito? Mercoledì #8ottobre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay [GLI ALTRI CASI]? https://www.chilhavisto.rai.it/dl/clv/articol - facebook.com Vai su Facebook
Sparito dopo la festa: Cosa è successo a Gennaro Fiscarelli? Il giovane è scomparso da #Cerignola (#Foggia) il #5ottobre 2024. “Chi sa qualcosa parli”, l'appello della mamma. Di chi è la felpa accanto all’auto bruciata? #chilhavisto?https://bit.ly/4dORCxZ - X Vai su X