Nuovi misteri e svolte importanti in diversi casi: Chi l’ha visto? è tornato ancora a raccontare scomparse e delitti irrisolti, nel tentativo di portare a galla la verità. Al timone del programma Federica Sciarelli che, anche in questa puntata, ha mostrato tutto il suo coraggio, nella volontà di risolvere i casi, ma anche grande empatia per le vittime e soprattutto per i loro parenti. Al centro della puntata la vicenda di Liliana Resinovich, la donna scomparsa nel dicembre del 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio. Ospite in collegamento da Trieste il fratello Sergio, fu proprio lui il primo a chiamare Chi l’ha visto? e ormai da diversi anni lotta per scoprire la verità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: la svolta possibile nel caso Liliana Resinovich in alcuni video