Chi lavora si sente tradito dai sindacati
Mi chiamo Concetta Castronovo, sono nata ad Agrigento il 09021951, sono una pensionata con un'entrata media di euro 600 mensili. Ieri ho ascoltato il vostro direttore riguardo al segretario della Cgil Landini. Io non sono un genio ma non riesco a non rendermi conto delle ambizioni politiche del segretario sindacale. Mi accorsi due anni fa che il sindacato a tutto pensava tranne che ai pensionati e ai lavoratori. Presi la tessera nel 2021 per rendermi conto l'anno dopo che le mie pratiche languivano nella loro banca dati, che si muovevano solo per boicottare il governo Meloni. Io ho anche un figlio invalido e in teoria ho una residenza fittizia non avendo casa stabile, se proprio qualcuno ha fatto qualcosa è la Giorgia Meloni almeno nei miei riguardi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: lavora - sente
Colosseo, guida turistica si sente male mentre lavora: morta Giovanna Maria Giomarino
? Jane Austen ha stravolto la mia vita Agathe Robinson lavora nella storica libreria Shakespeare & Co a Parigi, è una grande fan di Jane Austen, sogna l'amore ideale e il Mr. Darcy di "Orgoglio e pregiudizio". Sente di non appartenere a questo secolo, ha u - facebook.com Vai su Facebook
Sinner, senti Alcaraz: "Jannik lavora per battermi, ma sarò pronto. Feste? Mi godo la vita" - X Vai su X
Chi lavora si sente tradito dai sindacati - I sindacati spesso si sono dimenticati di tutelare chi lavora davvero, chi paga le tasse, chi soffre ogni giorno ... Secondo msn.com