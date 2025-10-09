Mi chiamo Concetta Castronovo, sono nata ad Agrigento il 09021951, sono una pensionata con un'entrata media di euro 600 mensili. Ieri ho ascoltato il vostro direttore riguardo al segretario della Cgil Landini. Io non sono un genio ma non riesco a non rendermi conto delle ambizioni politiche del segretario sindacale. Mi accorsi due anni fa che il sindacato a tutto pensava tranne che ai pensionati e ai lavoratori. Presi la tessera nel 2021 per rendermi conto l'anno dopo che le mie pratiche languivano nella loro banca dati, che si muovevano solo per boicottare il governo Meloni. Io ho anche un figlio invalido e in teoria ho una residenza fittizia non avendo casa stabile, se proprio qualcuno ha fatto qualcosa è la Giorgia Meloni almeno nei miei riguardi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi lavora si sente tradito dai sindacati