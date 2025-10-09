Chi è Smotrich il ministro israeliano che voterà no al piano di pace su Gaza

Bezalel Smotrich non voterà a favore dell’ accordo su Gaza sulla base del piano di pace in 20 punti proposto da Donald Trump. Il ministro delle Finanze di Tel Aviv, leader dell’ultradestra israeliana, si è schierato contro l’intesa con parole piuttosto nette: "C'è grande paura delle conseguenze dello svuotamento delle prigioni e del rilascio della prossima generazione di leader del terrore, che farà di tutto per continuare a versare fiumi di sangue ebraico, Dio non voglia. Solo per questo motivo, non possiamo unirci a festeggiamenti miopi o votare a favore dell'accordo". Una posizione tranchant, destinata a riaccendere il dibattito su una delle figure più discusse della politica israeliana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

