Chi è Palmeiro il dirigente dello Sporting sondato dalla Juve per il ruolo di direttore sportivo | l’identikit

Juventusnews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi è Palmeiro, il dirigente dello Sporting sondato dalla Juve: l’identikit e tutti i dettagli sul possibile direttore sportivo. Mentre il nome di Marco Ottolini resta in pole position, la ricerca del nuovo Direttore Sportivo della Juventus ha visto la dirigenza bianconera sondare anche altri profili di caratura internazionale. Tra questi, come svelato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, c’era anche Bernardo Palmeiro, attuale Direttore Generale per il calcio dello Sporting CP. PAROLE – «La Juve si sta avvicinando alla scelta del nuovo direttore sportivo. Ottolini non è l’unico nome ma è quello più caldo e vicino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

