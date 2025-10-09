Chi è Marwan Barghuti il prigioniero palestinese in cima alla lista di Hamas Le trattative e il veto di Netanyahu

Roma, 9 ottobre 2025 – È da anni in cima alla lista dei prigionieri palestinesi che Hamas vorrebbe liberi, nonostante professi i “valori della democrazia” e venga acclamato dal popolo come la ‘terza via’ per il futuro della Palestina. Il 66enne Marwan Barghuti – da 23 anni detenuto nel deserto israeliano di Neghev – è uno dei sette nomi al centro delle trattative in corso in Egitto per arrivare a un accordo di pace a Gaza. Tutti esponenti di alto rango finiti sul tavolo dei negoziati in cambio degli ostaggi del 7 ottobre. In realtà il documento consegnato ai mediatori riuniti da giorni a Sharm el-Sheikh è molto lungo: sono 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chi è Marwan Barghuti, il prigioniero palestinese in cima alla lista di Hamas. Le trattative e il veto di Netanyahu

In questa notizia si parla di: marwan - barghuti

