Ventun'anni fa, nel 2004, lui c'era, ma non c'era stato fino a poco prima (proprio come oggi), e dev'essere allora per uno strano gioco del caso che l'imprenditore settantenne Luigi Lobuono, editore e imprenditore, già presidente della Fiera del Levante, espressione di Forza Italia pur senza tessera (da qui la nomea di civico, croce e delizia di ogni coalizione al momento della scelta dei candidati), è diventato (sempre di nuovo) l'uomo uscito dal cappello, anche se dopo faticose e faticosissime trattative. In campo ci sono tutti quelli che c'erano prima, alla ribalta o dietro le quinte, tutti tranne Silvio Berlusconi, compianto e molto rimpianto in alcuni ambienti pugliesi; tutti tranne Michele Emiliano, già sindaco di Bari e presidente della Regione uscente che, ai tempi, si scontrò con Lobuono, vincendo la poltrona di primo cittadino, e che stavolta non corre, guardando però dall'esterno la corsa del dem Michele Decaro, colui che prima era il suo delfino, senza se e senza ma, e che oggi, dopo essere stato a sua volta e per due volte alla guida del capoluogo pugliese, dall'Europarlamento torna al sud per andare da solo (come dire: la categoria di delfino non è esattamente la sua preferita, tanto che, l'estate scorsa, Emiliano l'ha definito “disumano”). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Chi è Luigi Lobuono, il civico candidato in Puglia: di nuovo in campo contro Decaro