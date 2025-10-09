Chi è la moglie di Oscar Farinetti Graziella Defilé | Mi ha salvato dai debiti ero un poveraccio

Oscar Farinetti è sposato dal 1978 con Graziella Defilé, e l’imprenditore racconta spesso, tra ironia e nostalgia, quanto la moglie abbia rappresentato un vero e proprio punto di svolta nella sua vita. Senza il suo sostegno, il percorso da giovane imprenditore pieno di sogni e debiti non sarebbe stato possibile. La coppia ha trascorso la prima notte di nozze sotto il Monte Rosa, in tenda, prima di spostarsi per un viaggio a Venezia in un albergo a una stella, bagno in comune incluso. Una storia che Farinetti ha commentato ridendo: “ Ero povero, non tirchio! “. In quegli anni, infatti, la coppia ha vissuto in affitto in una casa popolare a 37mila lire al mese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Oscar Farinetti, Graziella Defilé: “Mi ha salvato dai debiti, ero un poveraccio”

