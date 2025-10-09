Chi è escluso dalla giustizia è povero
«Chi è escluso dalla giustizia è povero e la costituzione che dovrebbe tutelare tutti e non discriminare, è ancora in attesa di cambiamenti che evitino le disparità. La fratellanza va costruita con coraggio e la giustizia va “abitata” nella condivisione».Concetti di accentuata rilevanza sociale e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: escluso - giustizia
#Cronaca - Massimiliano Di Caprio torna libero: la Cassazione ha escluso legami con il clan Contini e fatto cadere le accuse di riciclaggio. Revocati i domiciliari. #Napoli #PizzeriaDalPresidente #ClanContini #Inchiesta #CorteDiCassazione #Giustizia #Nano - facebook.com Vai su Facebook
#3ott Oggi partecipiamo a #Tricase al convegno intitolato "Cammini di inclusione: nessuno escluso dalla vita della comunità" promosso dalla @DiocesiUgento nell'ambito del "Mese del Creato". Insieme per promuovere azioni concrete rivolte all'#inclusione e - X Vai su X