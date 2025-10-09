«Chi è escluso dalla giustizia è povero e la costituzione che dovrebbe tutelare tutti e non discriminare, è ancora in attesa di cambiamenti che evitino le disparità. La fratellanza va costruita con coraggio e la giustizia va “abitata” nella condivisione».Concetti di accentuata rilevanza sociale e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it