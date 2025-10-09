Chi è Egg? L’identità del bambino calvo de A Knight of the Seven Kingdoms e la storia di Game of Thrones spiegata

Egg è uno dei personaggi principali di A Knight of the Seven Kingdoms, con un’identità intrigante e legami con Game of Thrones. La storia di A Knight of the Seven Kingdoms è stata recentemente confermata per una prima visione nel 2026. Lo show è l’ultimo spin-off di Game of Thrones dopo House of the Dragon. La serie, proprio come House of the Dragon, mirerà a riportare il franchise al suo antico splendore dopo la natura controversa del finale di Game of Thrones. Lo farà ridimensionando l’attenzione dai draghi, dalla magia e dagli estranei bianchi a una storia più leggera incentrata sui personaggi, basata sulla raccolta di novelle di George R. 🔗 Leggi su Cinefilos.it