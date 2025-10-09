Chi è Charlie Hunnam l' attore inglese primo in classifica su Netflix con la sua nuova serie tv Monster | La storia di Ed Gein
Non ha mai avuto paura di interpretare personaggi difficili. Ma stavolta, Charlie Hunnam ammette di essere stato «terrorizzato». Impresa non facile, considerato che questo ragazzone di provincia ha sfidato il mondo per realizzare il suo sogno. Eppure, questo nuovo ruolo, che lo ha spinto ai limiti delle sue capacità interpretative, lo ha costretto a confrontarsi con il lato più oscuro della natura umana. Nella terza stagione di Monster: La storia di Ed Gein, la serie antologica Netflix creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, l’attore britannico interpreta il serial killer che negli anni Cinquanta ha terrorizzato il Wisconsin. 🔗 Leggi su Amica.it
