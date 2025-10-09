Chi è Alex Consani la top model più richiesta del fashion month

Si chiude il fashion month e si tirano le somme. Tra le centinaia di modelle che hanno calcato le passerelle a New York, Londra, Milano e Parigi, la più chiacchierata è stata sicuramente Alex Consani. Richiesta dalle maison più ambite, la giovane top model si è fatta vedere anche a eventi e party, confermandosi come uno dei volti più interessanti delle ultime stagioni. In queste quattro settimane, Alex ha saputo incarnare stili diversissimi, passando dal rigore minimalista al glamour più sfrenato, dalla sartorialità italiana all’avant-garde parigina. Ecco la sua storia e gli show che l’hanno vista protagonista in passerella. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

