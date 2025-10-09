Chi è Alberto Stefani il candidato del centrodestra alle regionali in Veneto
Dopo una lunga trattativa per scegliere il successore di Luca Zaia, la maggioranza ha trovato un accordo sulla candidaturadel leghista Alberto Stefani alle regionali in Veneto del 23 e 24 novembre. 32 anni, originario della provincia di Padova, è stato consigliere comunale di Borgoricco nel 2014, poi sindaco nel 2019 e ancora, deputato (sia in questa legislatura che nella precedente). Dal 2024 è vicesegretario della Lega. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La Lega in Veneto vuole Alberto Stefani come presidente
Zaia a Pontida lancia Alberto Stefani e un altolà agli alleati: «Per il Veneto un leghista, sennò sarà un problema»
«Donna presa botte da un uomo mentre guida», la denuncia di Alberto Stefani (Lega) che li insegue fino all'arrivo delle forze dell'ordine VIDEO
Elezioni regionali, Alberto Stefani il candidato del centrodestra: il commento di Zaia - Con molta probabilità il presidente uscente sarà capolista, ma il suo nome, pare, non sarà nel simbolo elettorale del partito. Segnala rainews.it