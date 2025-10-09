Chi è Alberto Stefani il candidato del centrodestra alle regionali in Veneto

Dopo una lunga trattativa per scegliere il successore di Luca Zaia, la maggioranza ha trovato un accordo sulla candidaturadel leghista Alberto Stefani alle regionali in Veneto del 23 e 24 novembre. 32 anni, originario della provincia di Padova, è stato consigliere comunale di Borgoricco nel 2014, poi sindaco nel 2019 e ancora, deputato (sia in questa legislatura che nella precedente). Dal 2024 è vicesegretario della Lega. 🔗 Leggi su Fanpage.it

