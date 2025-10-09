Chi è Alberto Stefani candidato alla presidenza del Veneto per il centrodestra

Alberto Stefani, candidato presidente del Veneto per il centrodestra, è nato a Camposampiero (Padova) il 16 novembre 1992 ed è cresciuto a Borgoricco. Laureato in Giurisprudenza all'università di Padova con 110 e lode, prosegue ancora oggi l’attività di ricerca, anche con pubblicazioni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it