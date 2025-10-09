Chi ci guadagna di più con il taglio Irpef in Manovra 2026 e chi ottiene poco o niente | la simulazione

L'intenzione dichiarata del governo Meloni nella manovra 2026 è di abbassare l'Irpef dal 35% al 33% per i redditi tra 28mila e 50mila euro. Simulazioni alla mano, il guadagno sarebbe di tre euro al mese per chi guadagna 30mila euro l'anno. Lo riporta un nuovo studio della Cgil, che ha sottolineato anche come dipendenti e pensionati paghino più tasse in proporzione di autonomi e chi vive di rendita finanziaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it