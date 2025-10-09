Chi ci guadagna di più con il taglio Irpef in Manovra 2026 e chi ottiene poco o niente | la simulazione

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intenzione dichiarata del governo Meloni nella manovra 2026 è di abbassare l'Irpef dal 35% al 33% per i redditi tra 28mila e 50mila euro. Simulazioni alla mano, il guadagno sarebbe di tre euro al mese per chi guadagna 30mila euro l'anno. Lo riporta un nuovo studio della Cgil, che ha sottolineato anche come dipendenti e pensionati paghino più tasse in proporzione di autonomi e chi vive di rendita finanziaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guadagna - taglio

Pensioni, sale il taglio dell’Irpef nel 2026. Ecco chi ci guadagna

Taglio dell’Irpef in vista, chi ci guadagna e quanto? Le simulazioni in base al reddito

Chi ci guadagna con il taglio Irpef per il ceto medio in Manovra 2026: le ipotesi sul tavolo del governo

Con il taglio Irpef c’è chi ci “guadagna” solo 3 euro al mese - Il taglio dell'Irpef al ceto medio porta un beneficio reale soltanto a pochissimi contribuenti. Si legge su money.it

guadagna pi249 taglio irpefLe simulazioni Cgil: il taglio Irpef in manovra rende 3 euro al giorno a chi guadagna 30mila euro annui - Lo studio del sindacato dimostra che i lavoratori dipendenti e i pensionati pagano molte più imposte di professionisti, autonomi e di chi vive di rendita finanziaria ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Guadagna Pi249 Taglio Irpef