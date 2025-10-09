Cherry Season 2 stagione sul channel Dreamers and Love di Mediaset Infinity
I fan italiani delle serie turche possono finalmente gioire: da oggi, la seconda stagione di Cherry Season – La stagione del cuore, è disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, all’interno del Channel Dreamers and Love. L’accesso è riservato agli utenti abbonati, ma l’emozione è garantita. La serie, che ha segnato un momento storico nella televisione italiana come prima produzione turca ad approdare nel nostro Paese nel 2016, continua a far battere i cuori. La prima stagione era stata trasmessa durante l’estate 2016, mentre la seconda aveva conquistato il pubblico nell’estate 2017. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
In questa notizia si parla di: cherry - season
Cherry Season torna in TV dal 22 Settembre su Rete 4 con le repliche della prima stagione
Cherry Season trame dal 22 al 27 Settembre 2025
Cherry Season trame dal 29 Settembre al 4 Ottobre 2025
Packing mini “Cherry Season” What’s in yours? - facebook.com Vai su Facebook
Cherry picking, ci chiama cherry picking ... e non è una bella cosa. - X Vai su X
Cambio palinsesto tv dal 6 ottobre: Terra amara torna nel daytime, sospesa Cherry Season - Le novità riguarderanno gli appuntamenti con le soap che accompagnano il pubblico del daytime, poiché ci sarà spazio ... Lo riporta it.blastingnews.com
Cherry Season - La stagione del cuore - La protagonista della nostra storia è Oyku (Özge Gürel), un'intelligente e affascinante studentessa di fashion design che sogna di diventare una stilista di ... Da libero.it