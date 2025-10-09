cherry season 2 stagione sul channel dreamers and love di mediaset infinity

I fan italiani delle serie turche possono finalmente gioire: da oggi, la seconda stagione di Cherry Season – La stagione del cuore, è disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, all’interno del Channel Dreamers and Love. L’accesso è riservato agli utenti abbonati, ma l’emozione è garantita. La serie, che ha segnato un momento storico nella televisione italiana come prima produzione turca ad approdare nel nostro Paese nel 2016, continua a far battere i cuori. La prima stagione era stata trasmessa durante l’estate 2016, mentre la seconda aveva conquistato il pubblico nell’estate 2017. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

