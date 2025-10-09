Chemioterapia direttamente a Lampedusa | operativo il nuovo Servizio Oncologico Decentrato

"Per la prima volta i malati oncologici potranno curarsi a Lampedusa. C'è gente che si sposta per andare a Palermo altrove per curarsi, c'è gente che talvolta ci rinuncia perché non ci riesce, perché non le possibilità economiche. Oggi il sogno di curarsi a Lampedusa diventa realtà". Lo ha detto.

A Lampedusa arriva il Servizio Oncologico Decentrato - Nelle prossime settimane anche a Lampedusa sarà possibile affrontare un ciclo di chemioterapia senza doversi spostare ... Scrive italpress.com

