Chemioterapia direttamente a Lampedusa | operativo il nuovo Servizio Oncologico Decentrato
“Per la prima volta i malati oncologici potranno curarsi a Lampedusa. C'è gente che si sposta per andare a Palermo altrove per curarsi, c'è gente che talvolta ci rinuncia perché non ci riesce, perché non le possibilità economiche. Oggi il sogno di curarsi a Lampedusa diventa realtà”. Lo ha detto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
