Che vergogna al Grande Fratello i concorrenti non sanno scrivere in italiano | è bufera per una frase sgrammaticata

Una gaffe clamorosa nella casa più spiata d’Italia ha acceso una vera e propria polemica online. Durante una delle giornate nella nuova edizione del Grande Fratello, un semplice bigliettino ha scatenato l’ira di telespettatori e utenti social, indignati per l’italiano approssimativo mostrato da alcuni concorrenti. Non si tratta di una svista momentanea, ma di un errore grammaticale così evidente da rimettere al centro il tema dell’istruzione e dell’esempio che la TV dovrebbe dare. Il tutto è nato da una comunicazione scritta da uno degli inquilini della casa, che voleva rimproverare ironicamente i compagni del Tugurio, ma che ha finito per diventare bersaglio di battute e critiche. 🔗 Leggi su Donnapop.it

