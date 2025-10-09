Che differenza c’è tra bonifico ordinario Sepa e istantaneo?

I pagamenti digitali negli ultimi anni sono diventati sempre più diffusi e ciò è stato evidenziato anche nella decima edizione del Global Payments Report di Worldpay. Nel 2024 tali strumenti hanno infatti raggiunto il 52% del valore complessivo dell’e-commerce ma secondo le stime tale valore salirà ancora fino al 70% entro il 2030. In questa evoluzione anche i bonifici bancari si stanno adattando alle nuove esigenze di velocità e sicurezza, in particolar modo quello ordinario Sepa e l’istantaneo. Qual è dunque la differenza tra queste tipologie di bonifico? Che cos’è un bonifico bancario?. Il bonifico bancario è tra i servizi offerti dalle banche più utilizzati in quanto permette di trasferire una somma di denaro da un conto corrente ad un altro della medesima banca o tra istituti di credito diversi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Che differenza c’è tra bonifico ordinario, Sepa e istantaneo?

Che differenza c’è tra bonifico ordinario, Sepa e istantaneo? - Quando conviene usarli in base a tempi, costi e sicurezza e cosa succede dal 9 ottobre 2025 ... Secondo quifinanza.it

