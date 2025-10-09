Che bomba Stefano De Martino la bella notizia dopo l’ultima puntata di Affari Tuoi

Da quando Stefano De Martino ha preso in mano la conduzione di Affari Tuoi, lo storico gioco dei pacchi di Rai 1 è tornato a essere uno degli appuntamenti più amati della televisione italiana. Con il suo stile elegante, ironico e mai sopra le righe, l’ex ballerino napoletano è riuscito a trasformare un format consolidato in un piccolo evento quotidiano, dove la tensione del gioco si mescola all’emozione delle storie dei concorrenti. Puntata dopo puntata, De Martino ha saputo costruire un rapporto autentico con il pubblico, riportando nel preserale Rai quell’atmosfera di calore e familiarità che aveva segnato le stagioni d’oro del programma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it