Chat Control | la sicurezza che spia tutti

Siamo stati anni a discutere di intercettazioni non giustificate, a denunciare gli abusi, i telefoni spiati, le conversazioni pubblicate senza motivo e abbiamo combattuto per un principio semplice: nessuno può ascoltare nessuno senza un mandato del giudice (almeno in uno Stato di diritto, e almeno in teoria). Ora l’Europa sembra volerci portare esattamente nella direzione opposta: una forma di intercettazione automatica preventiva che riguarda tutti, sempre, in nome della sicurezza. Si voterà il prossimo 14 ottobre. In linea di massima è una buona idea: proteggere i minori, impedire la diffusione di materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

