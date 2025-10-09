Chat Control | la sicurezza che spia tutti
Siamo stati anni a discutere di intercettazioni non giustificate, a denunciare gli abusi, i telefoni spiati, le conversazioni pubblicate senza motivo e abbiamo combattuto per un principio semplice: nessuno può ascoltare nessuno senza un mandato del giudice (almeno in uno Stato di diritto, e almeno in teoria). Ora l’Europa sembra volerci portare esattamente nella direzione opposta: una forma di intercettazione automatica preventiva che riguarda tutti, sempre, in nome della sicurezza. Si voterà il prossimo 14 ottobre. In linea di massima è una buona idea: proteggere i minori, impedire la diffusione di materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: chat - control
Chat control, l’algoritmo che scansiona i messaggi dei cittadini: l’Ue rilancia la proposta su input della Danimarca
L'Unione Europea va alla conta sul discusso provvedimento "Chat Control"
Chat Control, Camilla Brossa: "Ue vuole approvare legge entro ottobre per controllare chat private, non è una puntata di Black Mirror" - VIDEO
Fra pochissimo potresti dire addio alla tua privacy. Il Chat Control consentirebbe di scansionare ogni messaggio e foto dal tuo telefono, anche senza sospetti. Senza privacy non c’è libertà. Firma ora la petizione per fermarlo e difendere i tuoi diritti. - X Vai su X
“Ma se non hai nulla da nascondere, che ti importa?” A me (e credo a tante/i di voi importa eccome. E anche alle nostre chat. Si parla di Chat Control, su cui l'UE voterà lunedì 14 ottobre, e mette ancora una volta in pericolo la privacy di tutti. Ho deciso di scrive - facebook.com Vai su Facebook
Chat Control: la sicurezza che spia tutti - Per anni abbiamo combattuto contro le intercettazioni ora l’Europa propone il “Chat Control”: una legge che autorizzerebbe la scansione automatica dei messaggi privati su app come WhatsApp, Telegram e ... Lo riporta ilgiornale.it
Chat Control: sorveglianza di Stato mascherata da protezione dei minori? - Chat Control, la proposta europea che vuole scansionare tutte le chat private per combattere la pedofilia online. Scrive pianetagenoa1893.net