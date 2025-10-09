Charlot Giovani | torna la gara che scopre i nuovi talenti della comicità italiana

Tempo di lettura: 3 minuti Tutto pronto per la 37ª edizione del Premio Charlot, la rassegna ideata e diretta da Claudio Tortora che anche quest’anno porterà a Salerno il meglio della comicità, dello spettacolo e della cultura. L’appuntamento inaugurale è per sabato 11 ottobre al Teatro Delle Arti, con lo spettacolo “Nati 80”, scritto da Tortora e interpretato da Daniela Morozzi e Gianni Ferreri: una pièce intensa, ironica e generazionale, che guarda con lucidità e tenerezza al tempo che passa e ai cambiamenti della vita adulta. Il Premio si concluderà con il consueto gran galà sabato 18 ottobre al Teatro Verdi di Salerno, una serata all’insegna dell’eccellenza artistica, che vedrà la partecipazione di ospiti prestigiosi come Raoul Bova, Riccardo Scamarcio, Lunetta Savino e Fabrizio Moro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

