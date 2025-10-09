Charlie Hunnam interpreta Ed Gein nella nuova serie Netflix Monster

Profanatore di tombe, psicopatico, serial killer: Ed Gein è uno dei criminali più inquietanti della storia americana, noto anche per aver realizzato una maschera di pelle umana. È lui il protagonista di Monster: La storia di Ed Gein, l’attesissimo nuovo capitolo della serie antologica creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, disponibile ora su Netflix in 8 episodi. Dopo aver raccontato le vicende di Jeffrey Dahmer e dei fratelli Menendez, la serie si concentra sul cosiddetto “macellaio di Plainfield”, forse il caso più disturbante finora affrontato. A interpretare Gein è Charlie Hunnam, attore britannico celebre per il ruolo di Jax Teller in Sons of Anarchy, ma anche per film come King Arthur e Rebel Moon. 🔗 Leggi su Panorama.it

