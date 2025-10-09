Charlie Hunnam afferma che la scena cruenta di Monster è stata un gioco da ragazzi

La dedizione di Charlie Hunnam al ruolo del serial killer protagonista di Monster: La storia di Ed Gein è stata applaudita dai suoi colleghi. E persino il creatore della serie, Ryan Murphy, è rimasto sorpreso dalla volontà dell’attore di calarsi completamente nel personaggio. Come molti dei progetti horror di Murphy, Monster – stagione 3 non ha lesinato scene crude e sanguinose. La terza stagione della serie acclamata dalla critica non ha lesinato contenuti inquietanti. Una scena in particolare mostrava Gein che suonava la fisarmonica pochi istanti prima di abusare sessualmente del cadavere che aveva appena dissotterrato da una tomba. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

