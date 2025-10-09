Charli XCX protagonista di The Moment il nuovo film A24 con Kylie Jenner e Rachel Sennott

Arriva la una esclusiva ufficiale di Deadline sul nuovo film A24 firmato dal regista Aidan Zamiri e dalla popstar Charli XCX: si intitola The Moment e promette di essere uno dei progetti più discussi del 2026. Nel cast spiccano Kylie Jenner, Rachel Sennott ( Bottoms ) e Kate Berlant, accanto a Alexander Skarsgård, Rosanna Arquette, Jamie Demetriou, Arielle Dombasle, Hailey Benton Gates, Trew Mullen, Mel Ottenberg, Isaac Powell, Rish Shah, Tish Weinstock, Michael Workéyè, Shygirl e A.G. Cook. Indice. Una storia ideata da Charli XCX. Musiche originali di A.G. Cook. Una produzione A24 e Studio365. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

