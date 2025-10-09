Charli XCX protagonista di The Moment il nuovo film A24 con Kylie Jenner e Rachel Sennott
Arriva la una esclusiva ufficiale di Deadline sul nuovo film A24 firmato dal regista Aidan Zamiri e dalla popstar Charli XCX: si intitola The Moment e promette di essere uno dei progetti più discussi del 2026. Nel cast spiccano Kylie Jenner, Rachel Sennott ( Bottoms ) e Kate Berlant, accanto a Alexander Skarsgård, Rosanna Arquette, Jamie Demetriou, Arielle Dombasle, Hailey Benton Gates, Trew Mullen, Mel Ottenberg, Isaac Powell, Rish Shah, Tish Weinstock, Michael Workéyè, Shygirl e A.G. Cook. Indice. Una storia ideata da Charli XCX. Musiche originali di A.G. Cook. Una produzione A24 e Studio365. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: charli - protagonista
La terza stagione di Monster è finita sotto accusa per un'eccessiva sensazionalizzazione della storia: alle critiche ha risposto direttamente Charlie Hunnam, attore protagonista nel terzo capitolo della serie Netflix - facebook.com Vai su Facebook
La prima festa dei giovani meloniani dopo lo scandalo di Fanpage ha come protagonista indiscusso Charlie Kirk. Meloni: "Era pericoloso perché era bravo a spiegare quanto fossero irragionevoli alcune tesi che vogliono imporci a forza" Di @a_luna1998 - X Vai su X
Taylor Swift ha davvero lanciato una frecciatina a Charli XCX nel nuovo album con “Actually Romantic”? - Taylor Swift e Charli XCX: il brano “Actually Romantic” da The Life of a Showgirl sembra una risposta sottile a Brat. Da rds.it
Taylor Swift sfida Charli XCX con un nuovo dissing sorprendente nel mondo della musica pop - analisi del testo di "Actually RomanticActually Romantic di Taylor Swift si presenta come un brano dal testo complesso e stratificato, che miscela sot ... Riporta assodigitale.it