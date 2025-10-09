Champions League Inter Uefa e Efc affidano i diritti tv a UC3! La svolta spiegata dal Corriere della Sera
Inter News 24 Champions League Inter, Uefa e Efc affidano i diritti tv a UC3! Il Corriere della Sera analizza la scelta e le implicazioni economiche per i club europei. L’ EFC, ex ECA, l’organo dei club europei di calcio, insieme alla UEFA, ha deciso di affidare i diritti televisivi della Champions League 2027-2033 a UC3, respingendo l’ipotesi di un accordo con A22 per un nuovo format basato su Unify. Lo scrive oggi il Corriere della Sera, sottolineando come sia impossibile modificare il format attuale, alla base degli accordi già esistenti con i broadcaster. L’obiettivo principale è incrementare i ricavi: dagli attuali 4,4 miliardi di euro si punta a raggiungere 6 miliardi, con voci che parlano di un possibile interesse di Netflix nel comparto. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: champions - league
I membri dell’EBU trasmetteranno in chiaro la UEFA Women’s Champions League 2025-2030
Malmo-FC Copenaghen (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici
Dinamo Kiev-Pafos FC (Qualificazioni Champions League, 05-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici
?#RomaBarcellona, Champions League Femminile: dove si vedrà la prossima partita, orario e data - X Vai su X
La Juventus comincia la Champions League femminile con una vittoria. Crollo del Bayern Monaco contro il Barcellona. I risultati della prima giornata di Champions - facebook.com Vai su Facebook
Riepilogo Champions League: vincono Inter e Atalanta, il Liverpool cade a Istanbul - Successi eclatanti per Atlético Madrid, Bayern, Real Madrid e Marsiglia in una serata di UEFA Champions League ricca di gol. Secondo it.uefa.com
La Champions League su Netflix: dopo Sinner e Tyson il colosso dello streaming vuole prendersi anche il calcio - Netflix ha messo nel mirino la Champions League dopo aver già puntato con successo su altri sport. Segnala sport.virgilio.it