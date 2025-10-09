Champions League Inter Uefa e Efc affidano i diritti tv a UC3! La svolta spiegata dal Corriere della Sera

Inter News 24 Champions League Inter, Uefa e Efc affidano i diritti tv a UC3! Il Corriere della Sera analizza la scelta e le implicazioni economiche per i club europei. L’ EFC, ex ECA, l’organo dei club europei di calcio, insieme alla UEFA, ha deciso di affidare i diritti televisivi della Champions League 2027-2033 a UC3, respingendo l’ipotesi di un accordo con A22 per un nuovo format basato su Unify. Lo scrive oggi il Corriere della Sera, sottolineando come sia impossibile modificare il format attuale, alla base degli accordi già esistenti con i broadcaster. L’obiettivo principale è incrementare i ricavi: dagli attuali 4,4 miliardi di euro si punta a raggiungere 6 miliardi, con voci che parlano di un possibile interesse di Netflix nel comparto. 🔗 Leggi su Internews24.com

